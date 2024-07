Família de brasileiro desaparecido no Peru diz que alpinista morreu ao cair de montanha

A família do alpinista juiz-forano Marcelo Motta Delvaux informou que o montanhista morreu ao cair em uma greta - fissura profunda e instável na formação rochosa - no Nevado Coropuna, no Peru. Ele estava desaparecido desde o dia 30 de junho.

Sua irmã, Patrícia Delvaux, disse que, em razão das circunstâncias do infortúnio, não há chances de achá-lo com vida, razão pela qual as buscas foram encerradas neste domingo. As informações são do G1.

Marcelo, que tinha 25 anos de prática, chegou a alcançar o topo do Nevado Coropuna, quarta maior montanha daquele país, mas, ao efetivar a descida, conforme dados de GPS, ocorreu o acidente.