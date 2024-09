Ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori morre aos 86 anos

O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, morreu aos 86 anos nesta quarta-feira (11), em sua residência, em Lima. O político tinha estado de saúde delicado após seu último tratamento de radioterapia contra um câncer. A informação foi confirmada pela filha de Alberto, Keiko Fujimori.

"Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir para o encontro com o Senhor. Pedimos àqueles que o estimaram que nos acompanhem com uma oração pelo descanso eterno de sua alma. Obrigado por tudo, papai", informou a filha do líder peruano em comunicado.

Em maio, Fujimori comunicou ter sido diagnosticado com um tumor maligno na língua, após sofrer por mais de 27 anos com uma lesão cancerígena no mesmo órgão.

De origem japonesa, o ex-presidente do Peru derrotou a guerrilha maoísta do Sendero Luminoso, cujos principais líderes foram presos. Alberto Fujimori governou o país durante uma década.

No início da década de 1990, Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por dois massacres contra civis perpetrados por um esquadrão do Exército peruano. Ele esteve detido por 16 anos em uma prisão para ex-presidentes no leste de Lima e foi libertado em dezembro sob um indulto humanitário enquanto cumpria a pena por crimes contra a humanidade.