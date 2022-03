"Entendemos que não faremos parte da Otan', diz presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país não se tornará mais um mebro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Com isso, o chefe de estado ucraniano deverá ceder à principal exigência da Rússia.

"Entendemos que a Ucrânia não se tornará membro da Otan. Entendemos isso, somos pessoas razoáveis. É uma verdade e precisa ser reconhecida" disse Zelensky em imagens transmitidas pela televisão.

De acordo com as informações do O Globo, a Ucrânia já tinha demostrado estar disposta a aceitar alguma forma de neutralidade, o que significaria não fazer parte de alianças militares, mas isto contraria um objetivo da constituição ucraniana, que estabelece a adesão à Otan como meta.

A Rússia também exige a desmilitarização do país, mas Kiev nunca demonstrou estar disposta a ceder. Moscou ainda pede o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk e da admissão que a Península da Crimeia, que foi cedida à Ucrânia no período soviético e anexada por Moscou em 2014, é parte do território russo.

Perspectiva da guerra

As declarações de autoridades russas e ucranianas jogam água fria na chance de um desfecho próximo, apesar de sinais de otimismo expressos por autoridades dos dois países no fim de semana e de haver uma nova rodada de conversas nesta terça-feira (15).

O Kremlin disse que é muito cedo para fazer previsões sobre os possíveis resultados das negociações entre a Rússia e a Ucrânia. "O trabalho é árduo, e, na situação atual, o próprio fato de eles continuarem as conversa é provavelmente positivo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Não queremos dar previsões. Aguardamos resultados", finalizou Peskov.

