Mulher invade TV estatal russa para protestar contra a guerra

Uma mulher invadiu o estúdio de um jornal na principal emissora de TV estatal na Rússia para protestar contra a invasão na Ucrânia. Segundo as informações do jornal O Globo, a redatora Marina Ovsyannikova, que trabalha no próprio Canal Um, entrou no estúdio com um cartaz onde se liam frases como "parem com a guerra", "não acreditem na propaganda" e "eles estão mentindo para vocês".

Funcionária de uma rede de TV Russa invade o estúdio que estavam a gravar em direto exibindo o seguinte cartaz:

"Pare a Guerra

Não acredite na propaganda

Eles estão mentindo para você”

(+) pic.twitter.com/XM79rUm3D1 — 〽️𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𓃠 🇺🇦 (@Miguel_100001) March 14, 2022

De acordo com as informações, o microfone da apresentadora ainda captou seus gritos de "parem a guerra" e em seguida, uma matéria foi posta no ar, e ela foi retirada do estúdio.

Um vídeo gravado pela própria Marina, divulgado pelo sistema OVD-Info, em que ela pede desculpas pelo seu trabalho no Canal Um, apontado como uma das principais ferramentas do Kremlin para difundir a própria versão do conflito, a de que se trata de uma "operação militar especial" com o objetivo de "desnazificar" o país ucraniano.

Marina Ovsyannikova responsabilizou o presidente da Rússia pela guerra. "O que está acontecendo na Ucrânia é um crime, e a Rússia é agressora. A responsabilidade pela agressão é de um homem: Vladimir Putin. Meu pai é ucraniano, minha mãe é russa, e eles jamais foram inimigos", disse a redatora.

Protestos contra a guerra

Mais de 14 mil pessoas foram presas em protestos contra a guerra em cidades russas, segundo o OVD-Info, sistema que monitora prisões de ativistas e manifestantes de oposição no país, estão sujeitos a até cinco anos de prisão. Há também relatos de pessoas que tiveram suas casas revistadas por agentes da polícia e de russos que precisaram mostrar seus aplicativos de mensagens antes de deixar o país.