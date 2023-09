Empresária citada em lista da Forbes é encontrada morta em apartamento nos EUA

CEO de uma empresa de tecnologia, Pava LaPere foi encontrada morta em casa, na cidade de Baltimore, localizada no estado norte-americano de Maryland, na última segunda-feira (25). A empresária, de 26 anos, estampou a lista de “30 pessoas com menos de 30 anos que revolucionaram o mundo dos negócios” deste ano da revista Forbes.

Assuntos relacionados

De acordo com informações do Departamento de Polícia local, a corporação teria sido acionada para investigar o caso no fim da manhã. Ao chegar ao apartamento, os agentes encontraram o corpo de LaPere com sinais de traumatismo contuso, quando não existem lesões visíveis na pele.

Ainda segundo as autoridades, equipes da Perícia Médica estão investigando o que provocou a morte da empresária. Detetives especializados em homicídios trabalham para solucionar o caso.

SUSPEITO

Na tarde desta terça-feira (26), a corporação emitiu um mandado de prisão para Jason Dean Billingsley, de 32 anos. O homem, que já foi preso anteriormente por crimes sexuais e roubo, é acusado de assassinar LaPere.

Considerado perigoso, o suspeito está sendo procurado por equipes especializadas. Para a população local, a polícia alertou que Billingsley pode estar armado e pediu que qualquer informação sobre seu paradeiro fosse repassado.

QUEM FOI PAVA LAPERE?

Formada em sociologia pela Universidade Johns Hopkins, Pava foi a fundadora da EcoMap, empresa de curadoria de dados que digitaliza informações de instituições locais em plataformas gratuitas, facilitando o acesso de usuários.

À frente da iniciativa, a empresária chegou a arrecadar mais de 4 milhões de dólares, além de firmar parcerias como grandes empresas do ramo, como a Meta, segundo o Extra. Com o sucesso, Pava foi listada pela Forbes como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos a revolucionar o mundo dos negócios, na categoria “impacto social”.