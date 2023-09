Brasileira encontrada morta em praia na Itália morreu por afogamento, diz laudo

O corpo da psicóloga brasileira Renata Moraes Rios, 45 anos, foi encontrado em uma praia da ilha de Sardenha, na Itália, no último domingo (24). Conforme o laudo da autópsia ela morreu por afogamento, após ter ingerido água e areia.

O jornal italiano L'Unione Sarda detalhou que o corpo dela foi levado pela correnteza até a praia. Renata tinha participado de uma festa e saiu para caminhar à beira-mar aproximadamente às 2 horas da manhã.

No entanto, não foi mais vista, criando a suspeita de que ela foi nadar, mas acabou puxada pela correnteza e se afogou. Ela tinha viajado para participar do 9º Congresso Internacional de Ecopsicologia — vertente da psicologia que atua com conceitos ecológicos.

Assistência aos familiares

O Ministério das Relações Exteriores está prestando assistência consular aos familiares da vítima.

Em nota enviada ao Uol, detalharam que podem ajudar na expedição de documentos, como atestado consular de óbito. No entanto, é preciso finalizar os trâmites realizados pelas autoridades italianas locais.