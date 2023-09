Turista brasileira morre em praia da Itália e principal suspeita é afogamento, diz imprensa local

O corpo de uma turista brasileira foi encontrado em uma praia na ilha de Sardenha, Itália, nesse domingo (24), conforme jornais locais. As informações preliminares indicam que a mulher morreu vítima de afogamento.

Ela foi identificada como Renata Moraes Rios, de 45 anos, e estaria no País devido ao 9º Congresso Internacional de Ecopsicologia — vertente da psicologia que atua com conceitos ecológicos. O evento foi realizado no balneário Is Arenas, na província de Oristano, exatamente em uma das praias da região que a brasileira foi achada.

Assuntos relacionados

Uma autópsia deve ser realizada no corpo nessa terça-feira (26) e pode fornecer mais detalhes sobre a causa da morte, conforme o jornal L'Unione Sarda. A publicação ainda informar que a mulher teria deixado os amigos no acampamento onde estava hospedada para nadar sozinha no mar. A Polícia italiana investiga o caso.

Segundo o periódico Rai News, o cadáver da turista apresentava sinais que poderiam indicar choque com pedras ou barcos. Há dois meses, outra pessoa, um homem europeu, se afogou na mesma praia.

O Itamaraty ainda não manifestou sobre o caso, conforme o jornal O Globo.