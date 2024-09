Cristiano Ronaldo vai ser homenageado com moeda em Portugal? Entenda boato que surgiu nas redes

Imagens de uma suposta moeda em homenagem a Cristiano Ronaldo em Portugal viralizaram nesta semana nas redes sociais. Conforme rumores dos internautas, uma peça com o valor de sete euros seria lançada como uma forma de celebrar a carreira do jogador de futebol, que nasceu no país europeu e joga atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Os boatos, no entanto, foram desmentidos pela Casa da Moeda de Portugal.

Por meio do Instagram, a instituição informou que a informação era "completamente falsa" e que as fotos da suposta moeda foram criadas digitalmente, possivelmente derivadas de Inteligência Artificial (IA). Contudo, a publicação da entidade não está mais no ar.

Além disso, nenhuma informação sobre a suposta moeda comemorativa de Cristiano Ronaldo consta no site oficial da Casa da Moeda do país.

Em nota enviada ao site E-Investidor, o órgão explicou que não há nenhum item do tipo sendo desenvolvido. "Até ao momento, a Casa da Moeda de Portugal não está envolvida na emissão de uma moeda alusiva a Cristiano Ronaldo. Qualquer novidade sobre as nossas moedas será anunciada pelos nossos canais oficiais", afirmou a instituição.

Moedas de coleções especiais são disputadas no mundo inteiro, principalmente por colecionadores ou por numismatas, especialistas em moedas ou medalhas. Esse tipo de item, lançado em unidades limitadas, costuma ter alto valor pela raridade.

No Brasil, também existem moedas com edições comemorativas. Neste ano, o Banco Central (BC) lançou uma peça em homenagem aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, outorgada em 25 de março de 1824.