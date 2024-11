Conheça Doug Emhoff, marido de Kamala que pode ser o 1º primeiro-cavalheiro da história dos EUA

O marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, pode se tornar o primeiro-cavalheiro da história dos Estados Unidos, caso a democrata vença as eleições, porque a nação nunca teve uma mulher na Presidência. Nesta semana, eleitores decidem entre Harris Donald Trump nas urnas.

Advogado pela faculdade de Direito de Los Angeles, Emhoff tem 59 anos e se tornou bem-sucedido em grandes escritórios de advocacia com o DLA Piper, onde é sócio. Ele chegou a ganhar cerca de 1,2 milhão de dólares de salário por ano.

Com a vitória da chapa Biden-Harris em 2020, sua esposa se tornou vice-presidente, e ele teve de afastar da empresa para evitar conflitos de interesse.

Em entrevistas, chegou a admitir que sente falta de trabalhar "todos os dias".

"A vice-presidente e eu tivemos muitas conversas sobre como íamos manter um casamento normal neste ambiente em que eu me afastei da minha parceria com o escritório e, ao mesmo tempo, também estou lá, a apoiando como seu marido abertamente e publicamente", disse à repórter New York Times, Katie Rogers.

Casamento com Kamala Harris e apoio público

Doug e Kamala se casaram em 2014 e ele se tornou um grande apoiador da campanha. Desde as primárias de 2020, Emhoff advogou por pautas como igualdade de gênero.

"Erguer as mulheres para que possam desempenhar papéis importantes é uma coisa muito masculina. Isso não está tirando oportunidades dos homens. Também quero dizer que a vice-presidente Kamala Harris me levanta e me ajuda com os meus deveres. Nós nos ajudamos mutuamente", afirmou em entrevista um jornal da Coreia do Sul.

Emhoff também mobilizou apoio à comunidade judaica americana em meio ao conflito armado desencadeado pelo Hamas em Israel. Ele se posicionou publicamente contra as ofensivas israelenses.