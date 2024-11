Que horas fecham as urnas apuradas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos?

Com as pesquisas mais recentes apontando uma disputa acirrada pela presidência dos Estados Unidos, a atenção se volta à apuração das urnas nesta terça-feira (5), principalmente nos sete estados considerados decisivos: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Estes são os chamados "swing-states", estados-chave na definição do próximo presidente norte-americano, pois historicamente a maioria dos eleitores não tem um partido definido, diferente dos demais locais que culturalmente são republicanos ou democratas.

Entre eles, há locais que encerram a votação às 21h, no horário de Brasília. Entretanto, em outros estados o processo de fechamento das urnas pode entrar na madrugada, principalmente levando em conta que haverá, ainda, a contagem de votos das cédulas recebidas pelo correio.

Os primeiros resultados, que estabelecem quem será o vencedor entre Kamala Harris e Donald Trump, devem ser conhecidos ainda à noite, mas a finalização da apuração pode ocorrer apenas no domingo (10).

VEJA OS HORÁRIOS DE FECHAMENTO DAS URNAS NOS ESTADOS-CHAVE:

Geórgia: 21h

21h Carolina do Norte: 21h30

21h30 Pensilvânia: 22h

22h Michigan: 22h e 23h*

22h e 23h* Wisconsin: 23h

23h Arizona: 23h de terça-feira e 0h de quarta-feira*

*Estado com dois fusos horários

Quando será o anúncio do presidente?

O presidente eleito é comumente anunciado na noite das eleições em novembro. No entanto, a confirmação oficial pelo Colégio Eleitoral ocorre em dezembro. Isso ocorre porque os delegados do Colégio Eleitoral, responsáveis por cada estado, se reúnem nas capitais estaduais na segunda segunda-feira de dezembro para formalizar os próprios votos.

Finalizada essa etapa, o próximo passo é a certificação pelo Congresso dos EUA. Uma sessão conjunta é realizada no início de janeiro, quando os votos dos delegados são contabilizados e o vencedor é oficialmente declarado. A posse, então, ocorre no dia 20 de janeiro.

Vale lembrar também que um candidato pode vencer no Colégio Eleitoral mesmo com menos votos populares. Conforme as regras, cada estado possui número de delegados proporcional à população. A decisão, inclusive, só ocorre em dezembro, quando eles se reúnem para confirmar o resultado.

Em caso de empates ou sem maioria, a decisão é da Câmara dos Deputados, onde cada estado tem direito a um voto.