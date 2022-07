Chacina deixa ao menos 15 mortos na África do Sul

Um tiroteio no distrito de Soweto, em Johannesburgo, na África do Sul, deixou 15 mortos na madrugada deste domingo (10). Os criminosos chegaram em um micro-ônibus e abriram fogo contra clientes de um bar. A polícia ainda não informou a motivação do massacre.

“A investigação inicial sugere que essas pessoas estavam se divertindo. De repente eles ouviram alguns tiros, e foi quando as pessoas tentaram fugir do local. Não temos os detalhes do momento ou qual foi a motivação ou por que essas pessoas eram os alvos", ponderou o chefe de polícia Elias Mawela. Nenhuma detenção foi efetuada até o momento. Centenas de moradores do bairro se reuniram atrás do cordão de isolamento policial. Outro ataque Na cidade de Pietermaritzburgo, leste do país, na região Zulu, quatro pessoas morreram quando dois homens atiraram indiscriminadamente contra os clientes de uma taberna. O tiroteio começou por volta das 20h30, horário local, e deixou quatro mortos e oito feridos, confirmou a porta-voz da polícia local, Nqobile Gwala. "Um grupo de pessoas bebia em uma taberna e um veículo parou diante do local. Dois homens saíram do carro, entraram no bar e abriram fogo de forma indiscriminada contra os clientes", disse. Duas pessoas morreram na hora e duas no hospital, segundo a policial. Os oito feridos permanecem hospitalizados.

A polícia afirmou que é cedo para uma conclusão, mas apontou que o modo de operação dos dois grupos foi similar.

Violência

Os dois incidentes aconteceram um ano depois da mais grave onda de violência na África do Sul desde o fim do apartheid e a chegada da democracia.

Em julho de 2021, vários distúrbios, com saques e destruição de fábricas, deixaram mais de 350 mortos e milhares de detidos, em meio a uma onda de infecções de covid-19.