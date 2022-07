Manifestantes invadem residência presidencial no Sri Lanka; veja vídeo

Em meio à crise econômica que atinge o Sri Lanka e uma série de manifestações, milhares de pessoas invadiram a residência oficial do presidente Gotabaya Rajapaksa, em Colombo, capital do país.

Fontes do Ministério da Defesa do Sri Lanka informaram que no momento da invasão o presidente já não estava na residência oficial por motivos de segurança. Ele está em um local protegido pelo exército.

Outros prédios do governo tiveram portões arrombados, como a secretaria presidencial e o Ministério das Finanças.

Militares e policiais tentaram impedir que os manifestantes entrassem nos edifícios, mas não conseguiram.

Crise no Sri Lanka

A crise econômica no país do sudeste asiático começou porque falta dólar no País. Sem dólares, não é possível importar combustíveis, alimentos e remédios.

O Sri Lanka enfrenta há vários meses cortes de energia elétrica, longas filas para a compra de combustível e uma inflação recorde de 54,6%, o que gera protestos frequentes e grandes distúrbios.

Essa é considerada a pior crise econômica do Sri Lanka desde a independência, em 1948.