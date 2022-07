Shinzo Abe foi atingido por trás, revela novo vídeo

Novas imagens que circulam pelas redes sociais mostram que o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, de 67 anos, foi atingido por dois disparos pelas costas, na manhã desta sexta-feira (8).

O ataque aconteceu enquanto ele fazia um discurso em um comício eleitoral organizado perto de uma estação de trem em Nara, oeste do Japão, antes das eleições para o Senado de domingo (10). Ele compareceu ao local para apoiar Kei Sato, um candidato de seu partido político, o Partido Liberal-Democrata, que governa o Japão.

Por volta das 11h30, um homem se aproximou de Abe por trás, de acordo com imagens da televisão japonesa que filmava o discurso. As imagens mostram estampidos e fumaça e, logo depois, Abe cai do palco no chão.

O homem aparentemente disparou duas vezes, assustando os espectadores que se abaixaram em busca de proteção. O atirador foi rapidamente derrubado e preso pela polícia. Abe chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu.

Ele foi atingido por duas balas no pescoço e, apesar dos esforços para reanimá-lo, sua morte foi confirmada às 17h03 (5h03 de Brasília), segundo o médico Hidetada Fukushima, professor de Medicina de Emergência do hospital na província de Nara, em Kashihara.

De acordo com a emissora estatal japonesa NHK, o ex-primeiro ministro conseguiu dizer brevemente algumas palavras para as pessoas que o cercavam após o ataque, antes de perder a consciência.

Quem é o atirador?

Conforme fontes policiais citadas pela imprensa japonesa, o suspeito preso é um japonês de 41 anos chamado Tetsuya Yamagami. Ele é morador de Nara e serviu por três anos na Força de Autodefesa Marítima Japonesa, a Marinha do país, até 2005, de acordo com a imprensa, que citou como fonte o ministério da Defesa.

Ele teria fabricado sua própria arma de fogo, uma vez que as restrições relativas à posse e porte de armas no Japão são extremamente rígidas.

Segundo a NHK, ele declarou aos investigadores após sua prisão que estava "frustrado" com Abe e que atirou com a intenção de matá-lo. A polícia revistou sua casa, onde foram encontrados produtos potencialmente explosivos, segundo a emissora pública de televisão.

