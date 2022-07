Shinzo Abe: vídeo registra momento em que ex-premiê é morto a tiros no Japão

Um vídeo registrou o momento em que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, de 67 anos, morreu atingido por tiros durante um evento de campanha na cidade de Nara, no Oeste do Japão, na manhã desta sexta (8). Segundo autoridades locais, um suspeito de ter sido o autor do ataque já está preso. (Veja o momento no vídeo abaixo)

Os disparos contra o político mais famoso do país aconteceram durante um comício para as eleições do Senado deste domingo (10), apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas.

Suspeito preso

Um homem de 40 anos foi detido por tentativa de assassinato e teve uma arma confiscada, informou o canal NHK, que citou fontes policiais.

Imagens exibidas pela NHK mostram Abe de pé em um palco quando é possível ouvir um grande barulho e observar fumaça. Pouco depois, um homem foi imobilizado por agentes de segurança.

