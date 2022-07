Shinzo Abe, ex-premiê do Japão, é morto a tiros

O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, de 67 anos, morreu atingido por tiros durante um evento de campanha em Nara, no Oeste do Japão, na manhã desta sexta-feira (8), quando ainda era noite de quinta (7) no Brasil. O quadro clínico dele é considerado "muito grave". Um suspeito de ter sido o autor do ataque já está preso.

Os disparos contra o político mais famoso do país aconteceram durante um comício para as eleições do Senado deste domingo (10), apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas.

"É um ato de barbárie durante a campanha eleitoral, que é a base da democracia, e é absolutamente imperdoável. Condeno este ato nos termos mais fortes", disse à imprensa o atual chefe de Governo, Fumio Kishida.

Prisão

O ataque aconteceu um pouco antes do meio-dia e "um homem, que se acredita ser o atirador, foi detido", anunciou o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

Um homem de 40 anos foi detido por tentativa de assassinato e teve uma arma confiscada, informou o canal NHK, que citou fontes policiais.

Imagens exibidas pela NHK mostram Abe de pé em um palco quando é possível ouvir um grande barulho e observar fumaça. Pouco depois, um homem foi imobilizado por agentes de segurança.

"Ele estava fazendo um discurso e um homem chegou por trás", disse um jovem que acompanhava o comício. "O primeiro tiro soou como uma arma de brinquedo. Ele não caiu, mas então aconteceu um estrondo alto. O segundo tiro foi mais visível, dava para ver a explosão e a fumaça", complementou.

