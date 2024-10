Brasil condena ataque de Israel ao Irã enquanto EUA avalia como 'exercício de autodefesa'

O Governo do Brasil condenou o aumento da intensidade do ataque de Israel contra o Irã, neste sábado (26), e pediu o cessar-fogo no Oriente Médio. Por outro lado, os Estados Unidos apoiaram a decisão e avaliam a ofensiva como "exercício de autodefesa". As informações são do portal Uol.

Até o momento, dois soldados iranianos perderam a vida durante a operação. Os ataques acontecem em resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar feita em outubro por parte do regime iraniano.

Nesse contexto, o Brasil criticou o cenário e afirmou que o acompanha com "preocupação". Uma nota do governo brasileiro condena a escalada do conflito e solicita que "todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção".

Veja também Mundo Dez policiais são mortos em ataque no sudeste do Irã Mundo Ataque de grupo paramilitar deixa mais de 120 mortos no Sudão

A nota acrescenta um pedido para a comunidade internacional "utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito". A embaixada em Teerã acompanha a situação dos brasileiros no Irã, conforme o governo.

Já a interpretação dos Estados Unidos sobre o conflito, conforme Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, é de que a operação de Israel evitou áreas povoadas e "concentrou apenas em alvos militares".

"Ao contrário do ataque do Irã contra Israel que teve como alvo a cidade mais populosa de Israel", avaliou Savett à imprensa internacional. "Pedimos ao Irã que cesse seus ataques a Israel para que este ciclo de luta possa terminar sem mais escalada", acrescentou.

O presidente dos EUA Joe Biden analisou que a operação deveria encerrar os ataques. O chefe de estado é atualizado constantemente sobre os acontecimentos, conforme um funcionário da Casa Branca.

"Compromisso dos EUA é com a segurança de Israel e o direito à autodefesa", publicou Patrick Ryder, porta-voz do Pentágono, no X.

Avaliação internacional

Os ataques foram condenados pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) António Guterres que falou sobre a preocupação sobre a intensidade da tensão no local.

"Na sequência dos ataques perpetrados durante a noite pelas Forças de Defesa Israelitas contra alvos na República Islâmica do Irã, o secretário-geral está profundamente alarmado com a escalada contínua no Oriente Médio. Todos os atos de escalada são condenáveis e devem cessar", detalhou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

No Reino Unido, Keir Starmer, primeir-ministro, pede que Irã não responda onda de ataques. "Estou certo de que Israel tem o direito de se defender contra a agressão iraniana. Estou igualmente certo de que precisamos evitar uma escalada regional maior e pedir a todos os lados que mostrem contenção. O Irã não deve responder", declarou em coletiva.

Veja também Mundo Capital do Irã, Teerã sofre ataques aéreos de Israel

Outros países que condenam os ataques são França, Turquia, Egito, por exemplo. O Ministério das Relações Exteriores francês disse, em comunicado, que "todas as partes se abstenham de qualquer escalada e ação que possa piorar o contexto extremamente tenso na região".

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores do Egito considerou que "condena todas as ações que ameacem a segurança e a estabilidade da região". O País enfatizou posição de que um cessar-fogo na Faixa de Gaza deve ser realizado rapidamente.

Para a Turquia o que acontece é um "genocídio em Gaza" por parte de Israel. "Agora está claro que colocar fim ao terror israelense na região se tornou uma tarefa histórica para garantir a segurança e a paz internacionais", declarou.

A Arábia Saudita também condenou ataques mirando o Irã como uma "violação de sua soberania" e leis internacionais. O Gabinete do primeiro-ministro do Iraque frisou que o País reitera posição de cessar-fogo em Gaza e no Líbano.