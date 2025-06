Avião de pequeno porte cai no mar e mata seis pessoas na Califórnia, nos EUA

Um avião de pequeno porte caiu no mar da costa de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, e matou seis pessoas, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA) informou nesta segunda-feira (9). O acidente ocorreu na tarde desse último domingo (8), conforme as autoridades.

De acordo com a CNN, a aeronave era um Cessna 414, e as últimas palavras do piloto puderam ser ouvidas por meio de uma gravação de áudio do controle de tráfego aérea do LiveATC.net: "Socorro! Socorro! Socorro!".

O piloto disse aos controladores de tráfego aéreo que estava com dificuldades para manter a direção do voo e conseguir subir. O avião fazia curvas na costa antes de cair no mar.

Veja também Mundo Avião com pelo menos 16 pessoas cai no Tennessee, nos EUA Mundo Barco com Greta Thunberg e ativistas que seguia para Gaza é interceptado por Israel Mundo Saiba quem é Thiago Ávila, ativista brasileiro em barco de Greta Thunberg interceptado por Israel

Queda de avião aconteceu 5 minutos após decolagem

A queda ocorreu apenas cinco minutos após a decolagem, no Aeroporto Internacional de San Diego. Estavam no avião o piloto e cinco passageiros. A FAA disse ao canal CNN que a queda tem "circunstâncias desconhecidas". A Guarda Costeira segue em busca pelos destroços. Um procedimento foi aberto pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Esse foi o segundo acidente de avião nos EUA nesse fim de semana. Uma aeronave caiu no estado norte-americano de Tennessee no domingo (8), de acordo com a Tennessee Highway Patrol (Patrulha Rodoviária do Tennessee).