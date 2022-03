Ainda não há relatos de sobreviventes em queda de avião na China, diz imprensa estatal

A rede de televisão estatal CCTV informou que ainda não há relatos de sobreviventes do acidente com o Boeing 737-800 da Eastern Airlines, que caiu na China nessa segunda (21). A companhia "prestou homenagem" aos "mortos", mas ainda não confirmou o balanço oficial de vítimas.

O avião transportava 132 pessoas quando sofreu uma queda em uma região montanhosa da China. Segundo o rastreador de voo FlightRadar24, a aeronave caiu de uma altitude de 6.477 m em um minuto.

O Boeing 737 havia decolado de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou. No trajeto, ele "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", em Guangxi, segundo a Agência de Aviação Civil da China (CAAC).

Mais de 18 horas após o acidente, a CCTV informou, na manhã desta terça-feira (22) em horário local, que "destroços do avião foram encontrados no local, mas até agora nenhum dos que estavam a bordo do avião com quem o contato foi perdido foi encontrado".

Repercussão

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou estar "comovido" e pediu uma investigação para que "sejam determinadas as causas do acidente o quanto antes".

Dos Estados Unidos, a Boeing, fabricante do aparelho, disse que está tentando “reunir mais informações".

A agência financeira Yicai informou que a China Eastern decidiu suspender todos os seus 737-800 a partir desta terça-feira (22), sem esperar pelos resultados da investigação.

