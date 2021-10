Vídeo mostra momento da batida entre ônibus e caminhão na Bahia; 12 pessoas morreram

Nas imagens de câmeras de videomonitoramento do ônibus, é possível ver o veículo ser atingido pela carga de eucaliptos.

As câmeras eram instaladas na frente e em cima do motorista e dos passageiros. Também há como notar o material se desprendendo do caminhão bitrem e se chocando com o veículo. A situação foi registrada às 19h59.

Na noite de quinta-feira (30), o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis havia liberado a maioria dos corpos das vítimas.

Enterros

Os enterros de Ana Aline dos Santos, 25, e das filhas dela, Safira Nascimento, 10, e Samiry Nascimento, 1, que morreram abraçadas, foram realizados na cidade de Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia.

Na manhã desta sexta-feira (1º), o motorista de caminhão envolvido na batida se apresentou à Polícia Civil. Ele foi liberado logo após prestar depoimento.

Um dia antes, o advogado dele informou que o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas porque ficou com medo de ser linchado. A defesa detalhou também que não havia sinal de celular no local. A delegacia de Eunápolis investiga o caso.

As imagens gravadas pelas câmeras do ônibus serão analisadas, e a Polícia Civil fará a comparação dos registros com a versão do suspeito. Ainda não há detalhes sobre o depoimento que ele prestou. Posicionamentos Em nota, a Rota Transportes, empresa do coletivo, lamentou a morte do motorista e informou que está dando assistência aos passageiros feridos e às famílias dos mortos.