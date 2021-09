Acidente entre caminhão bitrem, ônibus e van deixa ao menos 12 mortos na Bahia

O acidente entre um caminhão bitrem que transportava eucalipto, um ônibus e uma van na noite dessa quarta-feira (29), na BR-101, em Mundo Novo, cidade do Sul da Bahia, deixou ao menos 12 mortos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os motoristas do ônibus e da van, e uma criança cuja idade não foi divulgada, estão entre as vítimas que não resistiram aos ferimentos. Até agora, apenas o condutor do ônibus, Leandro Assunção, foi oficialmente identificado.

Além dos óbitos, outras 22 pessoas ficaram feridas. Seis delas têm quadro clínico grave, sendo três encaminhadas para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, e três para o Hospital Regional de Eunápolis.

Segundo informações da PRF, o acidente ocorreu por volta das 20 dessa quarta (29) na altura do KM 703. O caminhão bitrem seguia para Itabuna, quando o último vagão tombou em uma curva, se desprendeu e rodou na vida.

Com o impacto, as toras do eucalipto atingiram o ônibus (linha Itacaré/Porto Seguro) e a van, que trafegavam no sentido contrário da pista.

O motorista do caminhão fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

Já a empresa do transporte coletivo divulgou nota lamentando a morte do motorista e informou que está dando assistência aos passageiros feridos e às famílias dos mortos.