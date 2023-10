Polícia pede prisão de marido de cantora gospel Sara Mariano

A Polícia Civil pediu a prisão de Ederlan Mariano, marido da cantora gospel Sara Mariano, que foi encontrada morta na última sexta-feira (27), na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo divulgado pelo uol, Ederlan teve a prisão solicitada por 'homicídio qualificado''. O pedido à Justiça foi feito pela 25ª Delegacia de Polícia Civil de Dias d'Ávila.

Ainda não foi informado pela polícia se Ederlan foi preso. Na tarde de sexta-feira, ele disse que reconheceu um corpo carbonizado em uma estrada como sendo o da esposa.

Segundo informações do portal g1, além de uma sandália, teria sido encontrada uma aliança às margens da BA-093, que seria de Sara. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção do corpo, bem como identificação da vítima.

Cantora gospel ficou desaparecida

Sara Mariano teve o desaparecimento registrado no início da tarde desta quinta-feira (26), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela deixou a residência onde mora, no bairro de Valéria, na capital baiana, e entrou em um carro.

Aderlan teria saído para se apresentar em eventos da igreja, segundo o Ederlan. A irmã de Sara, Soraya Correia, disse não acreditar na versão dada por dele.

“Ela sempre teve agenda cheia para sair de Salvador e louvar. O esposo dela não me contou nada, disse que não sabe qual é a igreja, não tem o endereço, só a cidade”, informou.

Segundo Soraya, a pastora teria dito para a mãe, Dolores Freitas, que tomaria uma decisão importante no dia que desapareceu, no entanto, não chegou a falar o que faria. A mãe da pastora afirmou que a filha tinha relatado brigas com o marido.