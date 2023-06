Pais de mulher que envenenou marido e filhos na Bahia dizem que estão 'sofrendo muito'

Os pais da mulher que confessou ter envenenado o marido e os filhos usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. Rosenildo Barreto e Sirleide Mendes publicaram, no Instagram, um vídeo, nesta terça-feira (20), contando que estão "sofrendo muito" com o que aconteceu. O caso foi em Ilhéus, na Bahia.

O casal relatou ter a sensação de ter perdido três filhos com a morte do genro, Marcos Santos, e dos dois netos Benjamyn e Mary. "Estamos sofrendo muito porque não esperávamos uma ocorrência dessa. Nenhum pai quer perder nenhum filho, e nós perdemos três porque Marcos era como se fosse um filho para a gente, era da família", iniciou Rosenildo.

Ele ainda se desculpou pelos atos da filha. "Nós viemos em nome de Kelly pedir perdão. É algo difícil de se falar e de se entender, mas a família e todos nós estamos sofrendo. Que a justiça venha a ser feita. Nós estamos disponíveis para ajudar nas investigações e no que for necessário. Lamentamos, estamos sofrendo, e é uma perda que não tem preço", disseram.

Relembre o caso

Kelly Mendes envenenou o marido e os filhos no último sábado (17), em Ilhéus. A mulher de 26 anos foi presa no último domingo (18). Ela teria colocado a sustância na comida do marido e os filhos acabaram consumindo também.

A Polícia instaurou um inquérito para apurar a motivação do crime. Benjamyn morreu com 4 anos e Mary com 1 ano e oito meses. A suspeita ainda filmou o momento em que o marido passava mal e agonizava após ingerir o veneno.