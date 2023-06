Mulher envenena marido e filhos na Bahia, e filma momento em que homem agoniza

Uma mulher de 26 anos envenenou e matou o marido e os dois filhos, no bairro Princesa Isabel, em Ilhéus, na Bahia. O crime aconteceu na noite do último sábado (17), e a suspeita foi presa nesse domingo (18) após confessar o delito.

Conforme a Polícia Civil da Bahia, a mulher teria gravado o momento em que o marido agonizava após ingerir o veneno. O casal tinha dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 anos e oito meses.

Segundo o g1, a mulher colocou o veneno na comida do marido e os filhos acabaram consumindo o alimento.

Em vídeo, é possível constatar o momento em que o homem está sentado no sofá após ser envenenado. Em outro momento, ele aparece no chão. Ao fundo, as duas crianças gritavam ao ver a situação.

Um inquérito foi aberto para as investigações sobre as possíveis motivações do crime. A mulher se escondeu após o crime, mas acabou localizada pela Polícia e levada para a Delegacia de Ilhéus.