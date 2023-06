Bebê de dois meses morre por ter leite injetado na veia em vez de remédio, denuncia família

Um bebê de 2 meses morreu após ter tido leite injetado no acesso do soro em um hospital de Salvador, segundo denúncia da família. O pequeno Samuel Bastos faleceu nessa segunda-feira (19).

Os familiares do bebê denunciam suposto erro médico ao portal g1. Samuel estava internado no Hospital Ana Nery após passar por procedimento cirúrgico.

Samuel voltou para a maternidade e recebia medicamentos na veia, se alimentando por meio de sonda. A mãe dele, Naiane Rocha, recebeu uma ligação no domingo (18) informando que o bebê tinha passado mal.

"Eu recebi um telefonema de uma mãe que estava no hospital dizendo: 'venha correndo que seu filho está passando mal'", disse. Naiane alega que, ao chegar no hospital, a médica mentiu e alegou que o bebê passou mal por um problema de saúde.

"Eu sabia que não era, porque sabia da melhora, sabia que não era o coração dele e eu fiquei desesperada", apontou. Na noite do domingo, ela foi informada da confusão pela técnica de enfermagem.

Estado grave

Samuel ficou em estado grave e foi levado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após a aplicação do leite na veia.

"Quando cheguei na UTI, uma outra médica me explicou que a técnica em vez de conectar na sonda, conectou no acesso central. Aí que fui entender o que tinha acontecido", contou.

A morte do menino foi confirmada pela assistente social do hospital na segunda-feira (19), após os familiares receberem a informação de que um funcionário da UTI havia vazado.

"Meu bebê era muito amado. Eu não posso julgar elas, porque foram técnicas maravilhosas, essa mesmo que fez isso com ele não era acostumada a ficar com ele, mas tinha as outras que ficavam e eu tenho um amor muito grande", disse Naiane.

Caso é investigado

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) informou ao g1 que uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias da morte da criança. A funcionária se encontra em "total desolação", segundo a pasta.

O Hospital Ana Nery divulgou nota em que disse lamentar profundamente o erro técnico. "A maternidade era uma referência de atendimento para mãe e bebê, desde a gestação, onde sempre receberam todos os cuidados com muito zelo e responsabilidade", diz o comunicado.

A maternidade afirmou que os fluxos e protocolos da unidade estão sendo revistos e repassados junto às equipes. A diretoria diz estar à disposição dos familiares de Samuel para acolhimento e devido esclarecimentos.