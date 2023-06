Médico apresenta 'indícios de embriaguez' ao atender idosa em UPA e é afastado; veja vídeo

Um médico foi afastado após apresentar "indícios de embriaguez" ao atender uma idosa, em uma Unidade de Pronto Atendimento, na cidade de Penha, em Santa Catarina. A prefeitura da cidade informou que o profissional não "voltará a atuar no município".

O caso ocorreu no último domingo (18). O momento foi filmado por uma acompanhante da paciente na consulta. Nas imagens é possível ver o médico, que não teve o nome divulgado, bastante agitado e impaciente. Ele também se movimenta com a cadeira, digitando no computador.

O que diz o CRM-SC e o Coren-SC

Um processo administrativo também será instaurado. O Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-SC) foram notificados pela prefeitura. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Os prontuários dos pacientes atendidos pelo médico já foram avaliados. O CRM-SC tomou conhecimento do caso e vai apurar as circunstâncias do ocorrido.

O Coren-SC informou não ter recebido notificação sobre o caso e que o Conselho "regulamenta apenas o trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares", não podendo realizar algo a respeito do médico.