Homem cai em 'golpe do presente' e perde R$ 15 mil no litoral de São Paulo

Um homem de 40 anos perdeu R$ 15 mil ao cair no 'golpe do presente' em Praia Grande, no litoral de São Paulo, segundo informações do g1. A vítima foi enganada por um homem, que se passou por funcionário da empresa onde ele trabalha, alegando efetuar a entrega de presente para ele, mediante o pagamento do frete. O golpe foi aplicado através da máquina de cartão.

Segundo Feliphe Barros de Andrade, um homem em uma moto tocou a campainha, disse que era da empresa onde ele trabalha e que ele tinha ganho um kit da marca O Boticário. "Eu estou de férias e minha filha nasceu, então, também estou de licença. Na minha cabeça e inocência, eu achei que, realmente, era um presente", disse ao g1.

Conforme a vítima, o homem disse que ele teria que pagar apenas R$ 4,80 do frete. A primeira tentativa foi por aproximação com um cartão de débito, momento em que o criminoso disse que a máquina não estava habilitada para essa função. Depois, tentou com o cartão de crédito três vezes. Em nenhuma das tentativas ele chegou a digitar a senha.

"Não aparecia valor, nem nada [na máquina]. Ele falou: 'Não está funcionando aqui' e pegou outra maquininha, também não funcionou. Ele pegou e falou: 'Pode deixar, a empresa vai pagar o frete lá' e saiu fora, correndo", lembrou.

Após o homem deixar o local, Feliphe decidiu olhar as notificações do celular, onde mostrou duas compras aprovadas em uma tabacaria, uma de R$ 9.999,99 e outra de R$ 5 mil, além de uma cancelada de R$ 4 mil. Imediatamente, a vítima ligou para o banco que, até o momento, não estornou o valor.

Feliphe registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Eletrônica e o caso foi aceito pelo Distrito Policial de Praia Grande.

Boticário se manifesta

Em nota, o Boticário lamentou o ocorrido e esclareceu que não realiza esse tipo de envio, além de não executar cobranças extras no momento da entrega de produtos comprados pela internet.

"A marca reforça que os consumidores devem seguir apenas informações que estejam divulgadas nos canais oficiais da marca e segue à disposição em caso de dúvidas por meio do 0800 041 3011”.