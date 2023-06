Sandra Mathias, ex-jogadora de volêi que chicoteou homem negro, é indiciada pela Polícia

A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, filmada em meio a agressão a entregadores em São Conrado, no Rio de Janeiro, foi indiciada pela Polícia Civil por lesão corporal, injúria e perseguição. O relatório de conclusão do inquérito, acessado e divulgado pela TV Globo nesta terça-feira (20), aponta que a ex-atleta teria disparado "arsenal de ódio" contra as vítimas.

A investigação da 15ª DP, na Gávea, declarou que Sandra bateu no entregador Max Ângelo com a coleira do próprio cachorro. Além disso, ainda no mesmo dia, ela agrediu a entregadora Viviane Maria com uma mordida na perna no meio da rua.

O documento aponta que a ex-jogadora foi indiciada pela humilhação a que submeteu as vítimas. "As acintosas e aviltantes ofensas, relacionadas à origem social das vítimas, impuseram às mesmas perversa estigmatização e odiosa inferiorização", reforça a investigação.

A Polícia ainda apontou que Sandra teria intimidado os entregadores de diversas formas no ambiente de trabalho por quase dois anos. Entretanto, os entregadores não teriam mencionado à polícia xingamentos de cunho racial ditos por Sandra.

Sandra Mathias ainda possui passagens na polícia por lesão corporal, em 2007, injúria e ameaça, em 2012, furto de energia, em 2021, e responde a inquérito por fraude em licitação.

Agressão no Rio

No último dia 9 de abril, Sandra foi flagrada agredindo verbal e fisicamente entregadores de aplicativo em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Na gravação do momento, ela chegou a dizer para os homens "voltarem para a favela". Além disso, tirou a guia do cachorro e chicoteou Max Ângelo dos Santos nas costas.

Em depoimento, ela negou que teria sido racista e justificou o uso da coleira do cachorro para "se defender".