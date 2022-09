Jovem armado invade escola em Barreiras, interior da Bahia, e mata estudante

Um jovem portando arma de fogo e facão invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'anna, na manhã desta segunda-feira (26), e atacou estudantes na cidade de Barreiras, interior da Bahia. Uma aluna, identificada como Jeane da Silva Brito, de 20 anos, foi atingida pelos disparos e morreu, conforme informações do g1.

Agentes da Polícia Militar trocaram tiros com o suspeito, que foi baleado. Ainda no local, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhado para o Hospital Geral do Oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

"Quando cheguei só deu pra ver o suspeito todo encapuzado. Consegui, pelo instinto humano, apenas correr. Vi que ele efetuou vários disparos. Ele atingiu uma cadeirante. A gente está aqui agora tentando tirar os alunos, pela segurança", relatou a coordenadora pedagógica Mônica Patrícia à TV Bahia. "Estou extremamente estarrecida com essa situação", completou.

Segundo o jornal Correio, o atirador, que usava roupas na cor preta, entrou na instituição de ensino, gerida pela prefeitura do município em parceria com a Polícia Militar, por volta das 7h20. Em seguida, começou a disparar diversas vezes.

"O menino estava todo de preto, entrou na escola e deu um tiro aqui na porta. Quando chegou lá dentro, deu outro tiro. Os meninos correram tudo pra quadra", detalhou uma estudante da escola. "Mandaram sair todo mundo pelo fundo".

Atirador era aluno da escola

Conforme a TV Oeste, o atirador era matriculado no colégio, mas não estava frequentando as aulas.

O assessor Aparecido Freitas relatou, à TV Bahia, que a vítima ferida no ataque foi alvo de tiros e de golpes a faca. "Um elemento não identificado, trajando preto, usando óculos escuro, impossível identificá-lo, ele entrou armado peitando todo mundo. Ele deu dois tiros e cortou uma cadeirante de facão. Quando a Polícia chegou, ele enfrentou a Polícia e aí foi alvejado", disse.

Ainda conforme o profissional, a suspeita é que a estudante era o alvo do agressor.

