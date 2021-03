Haroldo Lima, ex-deputado federal, morre aos 81 anos por complicações da Covid-19

O ex-deputado federal Haroldo Lima faleceu, na madrugada desta quarta (24), em Salvador, por causa de complicações da Covid-19. O político estava internado para tratamento em uma unidade de saúde da cidade há dias, mas não resistiu.

A confirmação foi dada em nota pelo presidente estadual do PCdoB, partido do qual Haroldo Lima era integrante. Segundo Davidson Magalhães, ele teria lutado "bravamente por longos dias contra a doença".

"Lamentamos profundamente a irreparável perda de um dos mais destacados quadros nacionais do PCdoB nas últimas décadas e prestamos irrestrita solidariedade aos familiares, aos amigos e militantes neste momento de dor", afirmou o comunicado.

O quadro de saúde de Haroldo, que tinha 81 anos, havia registrado piora ainda na última sexta-feira (19), quando o ex-deputado precisou ser intubado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

Vida política e homenagens

Nascido em Caetité, na Bahia, Haroldo Lima entrou para a política ainda nos anos 1950, durante formação da Universidade Federal da Bahia. A filiação ao PCdoB só veio em 1972, após anos de confronto com a Ditadura Militar e vida na clandestinidade.

Com a confirmação da morte do político, muitos se pronunciaram lamentando o decorrer da doença. O governador da Bahia, Rui Costa, também resolveu se pronunciar sobre o caso.

"Eu quero lamentar a morte do Haroldo Lima, ex-presidente do PCdoB, abraçar a família, prestar solidariedade, meus sentimentos a toda militância do PCdoB, meus sentimentos. E faremos uma homenagem a ele hoje, ao longo do dia", comentou em entrevista.

Legenda: Fábio Vilas-Boas prestou homenagem ao político baiano Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, utilizou o Instagram para prestar homenagem. "A Bahia perdeu hoje (24) para a Covid-19 mais um dos líderes que fizeram história na luta pela democracia, Haroldo Lima. Meus sentimentos aos amigos do PCdoB e a toda sua família", escreveu.