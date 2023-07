Ex-The Voice diz ter encontrado sêmen em piscina e denuncia motel de luxo na Bahia

A cantora de pagode Aila Menezes, ex-participante do programa The Voice Brasil, usou as redes sociais nessa terça-feira (11) para denunciar um motel de luxo em Salvador. A artista diz ter encontrado uma grande quantidade de sêmen na água da piscina do quarto que utilizou.

Conforme o relato de Aila, o caso aconteceu no dia 4 de julho. Em nota publicada no Instagram, o Motel DelRey negou o ocorrido, alegando que segue os protocolos de segurança rigorosamente e que a piscina do quarto foi higienizada antes de o quarto ser ocupado.