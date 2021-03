Avião com vacinas da Covid-19 bate em jumento em pista de aeródromo na Bahia

Um avião que carregava doses da vacina contra a Covid-19 para a cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, bateu em um jumento que estava na pista do aeródromo do município na manhã desta quarta-feira (3). As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o acidente não causou problemas ao piloto ou aos imunizantes — estes dispostos em quatro caixas. Já a aeronave, da Casa Militar do Governador da Bahia, teve pequenos danos, necessitando do deslocamento de outro avião para que o transporte das vacinas continuasse.

Em razão da logística, haverá atraso na chegada das vacinas às cidades de Barreiras, Guanambi e Santa Maria da Vitória, na região oeste do estado, vizinhas a Ibotirama, segundo a Sesab.

O acidente ocorreu pouco depois do pouso da aeronave na pista, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado baiano. Uma equipe da Polícia Militar que foi ao local para auxiliar a ocorrência afirmou que o jumento, ferido, fugiu do local. Não há informações sobre a gravidade dos danos ao animal.

Chegada de vacinas

Novo lote com mais de 165 mil doses da vacina CoronaVac chegou ao Aeroporto de Salvador na madrugada desta terça-feira (3). Os lotes, organizados pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), foram distribuídos para as centrais regionais do interior, as quais encaminharão as doses aos municípios ao longo do dia.

A nova remessa, segundo o Governo da Bahia, possibilitará seguimento da primeira fase do plano de vacinação, destinada a idosos e trabalhadores de saúde.