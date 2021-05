Chevrolet encerra produção da Montana e anuncia nova picape para disputar com a Fiat/Toro

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, em São Paulo, confirmou que a Chevrolet encerrou, no fim de abril, a produção da Montana. As unidades que estão à venda agora fazem parte do último estoque. Assim, a empresa anunciará a nova picape para disputar com a Fiat/Toro. As informações são do Uol.

A Chevrolet/Montana foi lançada nos anos de 2010 como derivada do Agile. No entanto, a picape da marca estadunidense não teve grandes novidades ao longo do tempo, e não teve a mesma estilização que o hatch teve no ano de 2013.

Características

No período que esteve disponível, a Chevrolet/Montana era vendida por R$ 78.790 na versão única LS. A picape tem motor 1.4 flex de 99 cv e 128 Nm, além de câmbio manual de cinco marchas.

Também oferece componentes, como freios ABS, vidros elétricos, direção hidráulica, dois airbags e ajuste de altura do banco do motorista.

Emplacamentos

Embora a companhia não tenha se pronunciado de forma oficial sobre o assunto, a picape sai de linha com 1.223 unidades comercializadas entre janeiro e abril deste ano.

Quando se trata especificamente de abril, foram anotados 480 emplacamentos, o que fez o modelo ocupar o terceiro lugar na categoria de picapes compactas, ficando atrás da Volkswagen/Saveiro e da Fiat/Strada, respectivamente.

'Sucessora' da Fiat/Toro

A GM anunciou que iniciará a produção da nova picape na fábrica de São Caetano do Sul. O modelo será derivado da Global Emergent Markets (GEM) na qual são produzidos outros veículos, como Onix, Onix Plus e Tracker.

No ano de 2019, a GM havia dito que ela faz parte do investimento de R$ 10 bilhões que a empresá fara na renovação de produtos e no desenvolvimento de novas tecnologias nas instalações localizadas do Estado de São Paulo.

Categoria intermediária

O novo modelo que será lançado faz parte da categoria intermediária, assim como a Fiat Toro. De acordo com o CEO da GM América do Sul, Carlos Zarlenga, "o novo modelo chegará para complementar a linha de picapes Chevrolet e estrear um conceito inovador para a marca".

A picape usará a base do Tracker, mas provavelmente alongada, com o objetivo de disputar com a Fiat/Toro. Atualmente, a única a "brigar" com esta é a Renault/Oroch, que não tem o mesmo sucesso da marca italiana pelo fato de ser muito menor.

Segundo a Chevrolet, a picape será exportada para locais estratégicos da região, sem mencionar nomes. Contudo, vale salientar que Argentina e Uruguai são considerados mercados importantes para o segmento.