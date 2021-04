Fiat Toro 2022 ganha novo visual e agora é turbo

Após cinco anos de mercado, o Fiat Toro 2022 foi apresentado nesta quinta-feira (22) com sua primeira grande reformulação. As mudanças trazem retoques no visual externo, um interior mais tecnológico e um novo motor.

Nas versões mais baratas, somente os mais atentos vão perceber as mudanças na parte externa do carro. A picape mantém o filete de LED abaixo do capô e o farol mais baixo –com lâmpadas de LED– ao lado da grade, que recebeu frisos cromados.

Já nas versões Ultra e Ranch a troca é mais profunda, com uma grade maior no estilo Ram, marca especializada em picapes do grupo Stellantis, o mesmo da Fiat.

O capô ganhou o que a Fiat chama de 'músculos', mas são vincos mais pronunciados. A grade troca o logotipo da marca pelo nome em letras maiores, como já aconteceu com outros modelos. Na traseira nada muda.

Por dentro, quem entrar nas versões mais completas se assustará com a central multimídia, que agora é um tablet horizontal no meio do console central. Ele concentra informações de ar-condicionado, computador de bordo, GPS, rádio e demais funções. A tela é de 10,1". As opções mais simples têm a tela tradicional de 8,4" que estreou na Strada.

Agora, abaixo do console, ao invés de um simples porta-copos, a picape ganha uma bandeja que carrega o celular por indução em aparelhos compatíveis.

O carro ganha, ainda, o sistema Connect Me, que leva alguns comandos e informações do carro para um aplicativo de celular, como ver o nível de combustível, chamar assistência mecânica, limitar a velocidade e localizar o veículo em caso de furto ou roubo, entre outras funções.

Novo motor 1.3

A maior novidade, no entanto, é a adoção do novo motor 1.3 de quatro cilindros turbo, que também estará no novo Compass. Ele rende até 185 cv de potência com etanol e fica nos 180 cv com gasolina. Com a proposta é melhorar o desempenho e reduzir o consumo, a injeção de combustível é direta nos cilindros.

A nova opção não substitui o antigo 1.8 de até 139 cv que permanece na versão de entrada Freedom. A transmissão é sempre automática de seis marchas e a tração é dianteira.

O motor a diesel de 170 cv não muda nas versões mais caras, e é opcional nas intermediárias. Neste caso, o câmbio automático tem nove marchas e a tração é nas quatro rodas com seletor por botões abaixo do comando de ar-condicionado.