A febre dos SUV: carros maiores já são os mais vendidos do Ceará

Oferecendo conforto, espaço interno e, em alguns casos, tração 4X4, os SUVs têm conquistado o gosto dos consumidores cearenses. O número de modelos da categoria entre os 15 carros mais vendidos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) no Ceará subiu de 4 em 2020 para 6 em 2021.

A preferência pelos SUVs vem aumentando ao longo dos anos e ocorre de forma nacional. A categoria hoje já lidera o ranking de emplacamento de carros no país, 38,42% de participação, ultrapassando os modelos hatch.

Demanda crescente

O presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores Estado do Ceará (Sindivel), Everton Fernandes, conta que a procura por modelos SUV no estado vem crescendo há mais de 7 anos. Para ele, a tendência é que a presença da categoria cresça mais ainda no mercado.

Everton Fernandes Presidente do Sindivel O SUV já vem conquistando o gosto e a preferência do consumidor há alguns anos. É um carro compacto com espaço interno maior. Tem crescido significativamente a procura por esse carro

Segundo ele, a maior demanda tem incentivado até mesmo o mercado de modelos usados. Houve uma valorização no preço dos novos com a maior procura e os seminovos também acompanharam a tendência, mesmo que ainda tenham desvalorização frente ao novo.

Ele destaca, contudo, que os problemas nas linhas de produção de veículos, que afetam todo o setor, têm feito com que as vendas sejam menores do que poderiam ser. “Embora a gente tenha uma quantidade muito grande de oferta [comparado a outros modelos], mesmo assim a demanda é maior do que a oferta”, afirma.

Vendas instantâneas

A gerente comercial da Newsedan, Lorena Guimarães, conta que a chegada do Jeep Commander está superando as expectativas da concessionária da Jeep. A loja está tendo uma média de 12 a 15 vendas por dia.

“A montadora pretendia fazer a pré-venda de 500 unidades em 48 horas. E se encerrou em menos de uma hora. Depois se abriu mais um lote de 1.000 unidades, que se encerrou em mais ou menos 4 horas”, relata.

As expectativas para o restante do ano são boas e a loja trabalha com foco em atender a demanda. “Todos os anos a Jeep cresce em média 10%. A gente ainda não sabe o impacto do Commander, a gente tá calculando esse número para poder ter a certeza”, conta.

O gerente da Crasa, Valdemar Xavier, diz que a procura também tem aumentado de forma expressiva para os modelos Ford. O Ford Bronco chegou à concessionária em maio, mas, segundo ele, já tem feito sucesso.

“O novo Bronco, completamente reestilizado, adapta-se ao mercado urbano e off-road com muita tecnologia, conforto, segurança e design arrojado”, defende.

Fila de espera

Na Newland, concessionária da Toyota, a chegada do Corola Cross aqueceu as vendas, criando fila de espera de até dois meses para receber carros a depender do modelo e da cor.

O gerente comercial da loja, Álvaro César, destaca que a maior parte do público que busca os modelos SUV é feminino. Hoje, a média de vendas diárias do Corola Cross é de 5 a 6 carros por dia.

“O mercado cresceu muito, principalmente americano e europeu, e o Brasil realmente abraçou. Nossa expectativa é que continue assim, a Toyota já tem um projeto de fabricar um outro [SUV] abaixo do Corola Cross. Seria um mini SUV, com um preço mais acessível”, revela. Veja os modelos mais vendidos do Ceará em agosto Jeep/Compass (SUV) - 251 Fiat/Mobi (Hatch) - 227 Renault/Kwid (Hatch) - 191 Hyundai/Creta (SUV) - 189 Fiat/Argo (Hatch) - 177 Hyundai /HB20 (Hatch) - 174 Jeep/Renegade (SUV) - 118 Toyota/Corolla (Sedan) - 117 Toyota/Corolla Cross (SUV) - 113 VW/Gol (Hatch) - 99 VW/T-Cross (SUV) - 85 Nissan/Kicks (SUV) - 80 Hyundai /HB20S (Hatch) - 70 VW/Nivus (SUV) - 66 Honda/HR-V (SUV) - 65