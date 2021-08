Jeep Commander 2022 tem pré-venda com valores a partir de R$ 199 mil; veja versões e detalhes do SUV

A pré-venda do novo Jeep Comander, o primeiro da marca desenvolvido no Brasil, começou nesta quinta-feira (26), dia do lançamento mundial do carro. Os valores do veículo partem de R$ 199.990 de entrada, podendo chegar aos R$ 279.990 na versão topo de linha. As informações são da revista AutoEsporte.

Legenda: Commander tem missão de se tornar o utilitário esportivo grande mais vendido no País Foto: divulgação/Jeep

Nova aposta da Jeep entre os SUVs de sete lugares, o veículo tem 500 unidades disponibilizadas para pré-venda em condições especiais. O lote é destinado aos compradores que desejam adquirir o automóvel com antecipação, os quais devem dar sinal de R$ 5 mil na compra. As versões comercializadas são:

Limited Flex: R$ 199.990

Overland Flex: R$ 219.990

Limited (motor turbodiesel): R$ 259.990

Overland (motor turbodiesel): R$ 279.990

Tipos de câmbio

Cada versão tem combinação com um tipo de câmbio. Se o motor for flex, o câmbio é automático de seis marchas, e a tração, dianteira. Se for turbodiesel, a caixa automática tem nove marchas — a primeira delas usada como reduzida —, e a tração é integral.

As duas opções de conjunto mecânico estão disponíveis nas versões Limited e Overland. Conforme a marca, o Commander chega às lojas na segunda quinzena de setembro.

Legenda: Interior do Commander mostra sofisticação e riqueza de acessórios e recursos do veículo Foto: divulgação/Jeep

Especificidades das versões

O painel do modelo tem duas cores, com detalhes também em suede e a inscrição "Jeep 1941" marcada em baixo-relevo. O acabamento tem predominância do marrom, além de costura em tons acobreados.

Com capacidade para sete pessoas, os assentos, de couro e suede, são distribuídos em três fileira. Segundo imagens divulgadas pela Jeep, a segunda fileira pode controlar a intensidade das saídas de ar e da ventilação, além de contar com tomada e portas USB. Os conjuntos de itens, porém, variam a depender da versão.

Limited 1.3 flex

Faróis de LED com comutação de facho para luz alta;

Quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas

Central multimídia de 10,1 polegadas

Bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista

Airbags laterais, de cortina e de joelho para o motorista;

Controlador de velocidade adaptativo;

Frenagem automática de emergência (AEB) com reconhecimento de pedestres e ciclistas;

Detector de fadiga, alertas de veículo no ponto cego e de mudança de faixa com correção no volante;

Sistema de estacionamento autônomo;

Rodas de 18 polegadas;

Integração de celular sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.

Legenda: O painel do novo modelo é composto por duas cores, com detalhes em suede, com predominância do tom marrom, e costura em cobre Foto: divulgação/Jeep

Legenda: O veículo comporta sete pessoas em três fileiras de assentos em couro em suede Foto: divulgação/Jeep

Overland 1.3 flex

A versão traz os itens da Limited, mas com rodas de 19 polegadas. O veículo é acrescido de teto solar panorâmico, chave presencial e sistema de som Harman Kardon.

Limited 2.0 turbodiesel

Itens da Limited 1.3 flex, mas com motor 2.0 turbodiesel. Há, também, seletor de terrenos, assistente de descida e tração integral.

Overland 2.0 turbodiesel

Itens da Overland 1.3 flex, porém com motor 2.0 turbodiesel. Seletor de terrenos, assistente de descida e tração integral também fazem parte dessa versão.

Para realizar a compra, interessados podem acessar o site do modelo ou ir a uma das mais de 200 concessionárias que representam a marca no País.

Compras com brindes

O Commander chega com a missão de destronar o Toyota SW4 do segmento e se tornar o utilitário esportivo grande mais vendido em solo brasileiro. Para a façanha, a Jeep não poupou esforços: os primeiros 500 compradores receberão brindes.

Legenda: Utilitário tem capacidade de levar sete pessoas Foto: divulgação/Jeep

Acompanham o veículo, uma mala de viagem, em couro, com a logomarca e nome do modelo, e uma necessaire da Trousseau, marca de luxo do seguimento de roupas de cama, mesa e banho, com produtos de higiene.

Além dos brindes, a Jeep oferece as três primeiras revisões do veículo gratuitamente para os compradores da pré-venda, que segue até 7 de outubro.