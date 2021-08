Jeep Commander 2022 terá pré-venda iniciada nesta quinta (26)

O lançamento mundial do novo Jeep Commander acontece nesta quinta-feira (26). O modelo é o primeiro desenvolvido no Brasil, e é o quarto a ser produzido pelo complexo da Stellantis em Goiana, Pernambuco. Cerca de 500 unidades do veículo serão disponibilizadas com condições especiais para a pré-venda, que acontece na mesma data.

O lote é destinado aos primeiros compradores que desejam adquirir o automóvel antecipadamente. Os interessados em comprar o Commander devem realizar a reserva através do site do modelo, a partir das 10h, e desembolsar R$ 5.000 como sinal.

Também é possível participar da pré-venda através de uma das mais de 200 concessionárias representantes da rede no país.

Os clientes que comprarem os 500 primeiros carros do novo modelo ganharão uma mala de viagem, em couro, com a logomarca e nome do modelo, e uma necessaire com produtos de higiene da Trousseau, marca de luxo do seguimento de roupas de cama, mesa e banho.

Além dos brindes, quem adquirir o Commander durante a pré-venda, que segue até o dia 7 de outubro, terá as três primeiras revisões do veículo grátis.

Legenda: O veículo comporta sete pessoas em três fileiras de assentos em couro em suede Foto: divulgação/Jeep

Depois do pagamento do sinal, o cliente receberá uma mensagem por e-mail com a confirmação do pedido e, caso tenha feito a compra na pré-venda de forma online, será orientado a ir até uma das concessionárias da Jeep para concluir a aquisição. Caso, por qualquer motivo, o consumidor decida cancelar a compra, receberá os R$ 5.000 de volta.

Para quem realizar a aquisição como pessoa física, no varejo, a Jeep pagará o valor da tabela Fipe no Renegade ou Compass usados conforme os detalhes das condições no site da pré-venda. Conforme informações do portal Quatro Rodas, o SUV deve custar entre R$ 220.000 e R$ 300.000.

Características do Jeep Commander

O novo utilitário possui lugares para sete pessoas, distribuídas em três fileiras de assentos em couro e suede que, segundo a marca, foram "projetados para oferecer o máximo em requinte". O painel do modelo é em duas cores, com detalhes também em suede, e apoio de braço com a inscrição "Jeep 1941" marcada em baixo-relevo.

Legenda: O painel do novo modelo é composto por duas cores, com detalhes em suede, com predominância do tom marrom, e costura em cobre Foto: divulgação/Jeep

Em relação ao acabamento interno, ainda conforme a Quatro Rodas, o Commander conta a tecnologia do cluster Full Digital e da central multimídia flutuante”, com 10,25’’ e 10,1’’, respectivamente, predominância do marrom, seja em couro ou em suede e costura em tons de cobre.

A segunda e a terceira fileira de bancos repetem o mesmo padrão e, segundo imagens divulgadas pela Jeep, a segunda fileira pode controlar a intensidade da ventilação e saídas de ar e ainda contar com tomada e portas USB.

Legenda: Conforme portal Quatro Rodas, Commander deve custar entre R$ 220.000 e R$ 300.000 Foto: divulgação/Jeep

O modelo é equipado com motores turbo flex e turbo diesel, além de oferecer opções de tração 4x2 e 4x4. Segundo o portal Quatro Rodas, o modelo tem o motor mais forte entres os carros nacionais da Stellantis. Os ajustes internos elevaram o torque de 37,5 kgfm para 38,7 kgfm, ou 380 Nm – o que resultou no escrito TD380 na traseira, para identificação do motor.

O câmbio automático de nove marchas e com tração 4x4 com modos de operação predefinidos, comuns na versão a diesel da marca. Já as versões flex seguem com o câmbio automático de seis marchas e tração dianteira.