Novo Volkswagen Jetta 2022 tem novo design e motor 1.5 TSI

O novo Volkswagen Jetta 2022 chega ao mercado com novo design, motor 1.5 TSI e equipamentos inéditos. O modelo deve ser comercializado no Brasil no ano que vem, provavelmente na versão esportiva GLI, enquanto nos Estados Unidos as vendas já começam a partir de outubro próximo.

A estilização do veículo inclui mudanças no desenho da dianteira, para-choque remodelado, grade revista e faróis de neblina mais verticalizado. Faróis e lanternas são de LED em todas as versões.

Redesenhadas para cada modelo, as carrocerias têm paleta de sete cores à escolha do cliente. Entre os tons, estão os novos Kings Red Metallic, Oryx White Metallic e Rising Blue Metallic. Já as rodas começam com 16 polegadas no Jetta padrão e 18 no GLI.

O Jetta 2022 dispõe de Wi-Fi a bordo, carregador sem fio para smartphones, conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de quadro de instrumentos digital de 8 polegadas (Jetta padrão) e 10 polegadas no GLI.

Há ainda recursos de assistência à condução, como aviso de colisão dianteira e frenagem de emergência autônoma monitoramento de pedestres, detector de ponto cego ativo, alerta de tráfego traseiro, assistência de faixa, piloto automático adaptativo (ACC), assistente viagem (direção semi-autônoma) e assistente de emergência.

Legenda: Motor TSI 1.5 virá na versão padrão Foto: Divulgação/Volkswagen

Motor

O motor 1.4 TSI foi substituído pelo 1.5 TSI, que garante 160 cv de potência e 25,4 kgfm de toque e pode vir associado ao câmbio manual de seis marchas ou atomático de oito posições.

No modelo esportivo, o Jetta 2022 terá motor 2.0 TSI com capacidade para 230 cv e 35,7 kgfm de força. Já o câmbio tem possibilidade de ser manual de seis marchas ou automatizado DSG de sete marchas e dupla embreagem.