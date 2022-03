Quais os riscos da losartana? Especialista esclarece dúvidas sobre medicamento recolhido do mercado

A farmacêutica Sanofi Medley divulgou o recolhimento voluntário e preventivo de lotes da losartana, um dos remédios mais utilizados para o tratamento de hipertensão arterial, na última quarta-feira (9). De acordo com a empresa, a ação acontece após a verificação da presença de impurezas mutagênicas nos produtos, advindas do processo de fabricação. As substâncias podem aumentar o risco de câncer em longo prazo.

Com o anúncio da farmacêutica, consumidores demostraram preocupação sobre os reais riscos do medicamento. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o médico cardiologista Ricardo Silva, professor de cardiologia da faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), esclareceu dúvidas sobre o remédio, os perigos da interrupção abrupta do tratamento e informou quais drogas podem ser substituídas à losartana.

O profissional enfatiza que os lotes a serem recolhidos não são todos, apenas do laboratório Safoni Medley. O médico lembra que houve problema semelhante com a mesma droga há cerca de três anos.

O recolhimento afeta todos os lotes dos seguintes remédios:

losartana potássica 50 mg e 100 mg

losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg

losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg

Por que a losartana está sendo recolhida do mercado?

Ricardo Silva explica que foram encontradas substâncias que acompanham a droga losartana, que são potencialmente cancerígenas, mas a probabilidade de um paciente vir a ter câncer em decorrência do uso da medicação é baixa. Como existe o risco, o mais seguro foi o aconselhamento de retirada desses lotes do mercado.

Segundo a empresa, este recolhimento é uma medida de precaução e, até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade.

Para que serve a losartana?

A losartana faz parte do grupo chamado bloqueadores e receptores de angiotensina (BRA), e é utilizada prioritariamente em casos de pressão alta e insuficiência cardíaca.

Quais os riscos da interrupção do tratamento?

O cardiologista explica que a probabilidade de uma pessoa vir a ter câncer por conta da substância é rara. Em nota, a farmacêutica Safoni Medley informou que o risco para a saúde de descontinuar abruptamente estes medicamentos sem consultar médicos ou sem um tratamento alternativo pode ser maior do que o risco potencial apresentado pela impureza em níveis baixos.

"O indivíduo parar de tomar o remédio para pressão sem ser substituído por outro é muito perigoso. Essa interrupção pode causar um pico hipertensivo e, em casos mais graves, ocasionar uma crise vascular cerebral. O indicado é que o paciente não suspenda a medição sem consultar o médico", aconselha o médico.

Se o paciente for assistido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve procurar um posto de saúde e solicitar ao médico a troca de medicação. "Infelizmente, no Brasil, a única droga do grupo de bloqueadores e receptores de angiotensina disponível pelo sistema público é a losartana. Nesse caso, o médico teria que optar por drogas de outro grupo de anti-hipertensivo", explica.

Quais medicamentos podem ser substituídos pela losartana?

Segundo o cardiologista, existem no mercado inúmeros medicamentos do mesmo grupo da losartana que podem ser substituídos como o valsartan, candesartan, telmisartan, irbesartan, olmesartan, entre outras drogas.

Recolhimento do remédio

O recolhimento não apresenta nenhum custo para o paciente. Quem tiver um destes medicamentos deve ligar para o SAC da Medley 0800-703-0014 para agendar a coleta da medicação.