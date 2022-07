Pílula contra ressaca é lançada no Reino Unido e começa a ser vendida na Europa

Uma pílula que promete aliviar os efeitos da ressaca começou a ser vendida oficialmente em toda a Europa. Segundo fabricantes, o comprimido pode diminuir efeitos como dor de cabeça, cansaço ou tontura, comuns quando uma pessoa exagera no álcool.

O suplemento em questão se chama Myrkl e deve ser tomado entre duas e 12 horas antes da ingestão de bebidas. A ação dele ocorre permitindo que o álcool no organismo seja quebrado em água e gás carbônico.

Para fazer isso, o remédio trabalha por meio da ativação de bactéria (Bacillus subtilis and Bacillus coagulans), um aminoácido (L-cysteine) e da vitamina B12.

Redução de níveis de álcool

Sendo assim, a ideia é possibilitar a decomposição do álcool antes de o líquido chegar ao fígado, no qual o processamento da substância é mais lento. Dados apontam que, com o uso do produto, a redução nos níveis de álcool após uma hora é de cerca de 70%.

Atualmente, o suplemento pode ser comprado online, com 30 cápsulas ao preço de £30 (cerca de R$ 192). Há opções de entrega delivery para o Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Noruega, Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria, Finlândia e Suíça.