Infecções por bactérias são a segunda principal causa de mortes no mundo, diz estudo

As infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes no mundo depois dos problemas cardiovasculares, segundo estudo publicado nesta terça-feira (22).

O estudo, publicado na revista Lancet, selecionou 30 bactérias comumente envolvidas em infecções e avaliou quantas mortes estão associadas a elas. Segundo o documento, o Staphylococcus aureus e o Pneumococo são as bactérias mais letais.

"As mortes associadas a essas bactérias são a segunda principal causa de falecimento no mundo" depois das doenças coronárias, que incluem ataques cardíacos, concluem os autores.

As infecções causaram 7,7 milhões de mortes, o que significa que uma em cada oito mortes pode estar ligada a elas, segundo os dados de 2019, nos quais se baseia o estudo.

Cinco bactéricas concentram mais da metade dos casos

Das 30 bactérias estudadas, cinco concentram mais da metade dos casos: Staphylococcus aureus, E. coli, Pneumococo, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa.

Staphylococcus aureus, espécie mais frequente de Estafilococos, é "a principal causa bacteriana de morte em 135 países", diz o estudo. No entanto, entre crianças menores de cinco anos, as infecções pneumocócicas são as mais letais.

Os pesquisadores enfatizam que as infecções bacterianas são uma "prioridade urgente" na saúde pública e pedem trabalho na prevenção de infecções, melhor uso de antibióticos e uso mais eficaz da vacinação.

Os trabalhos fazem parte do Global Burden of Disease, um enorme programa de pesquisa financiado pela Fundação Bill Gates e com uma abrangência inigualável por ter milhares de cientistas na maioria dos países.