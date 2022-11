Fumar cotonete: entenda moda que virou febre entre jovens e que pode causar sérios danos à saúde

A prática viral de "fumar cotonete", que consiste em levar a haste flexível à boca como se fosse cigarro, tem preocupado pais e especialistas. Vídeos de adolescentes e até crianças entrando na "brincadeira" ganharam força na internet, sobretudo no TikTok. Isto, no entanto, pode trazer prejuízos à saúde dos envolvidos.

O surgimento desse tipo de "desafio" ou de "trend" é comum na web, como as inofensivas dancinhas, mas alguns desses comportamentos que repercutem entre os internautas podem trazer transtornos graves para a saúde, inclusive provocar a morte, como o cigarro de cotonete, segundo explica o presidente da Sociedade Cearense de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SCPCT) e médico Ricardo Coelho Reis.

"Qualquer tipo de combustão, qualquer tipo de queima que você inale substâncias, é um mal. Porque você vai inalar substâncias que vão irritar o pulmão. Elas vão causar bronquite, lesão pulmonar e dos alvéolos. Então, independente da substância que você inalar, qualquer tipo de fumaça faz mal".

Além das consequências a longo prazo, o médico cita que em um intervalo de tempo menor, o ato pode causar lesões agudas, como pneumonia, escarro com sangue e até morte. "É uma prática que a gente tem que cortar o mal logo pela raiz. Esse tipo de desafio é muito prejudicial a saúde", alerta.

Fumar cotonete faz mal?

Os materiais usados para fabricar as hastes flexíveis, quando queimados, produzem uma fumaça tóxica, inalada pelo usuário. Apesar de ainda não existir estudos científicos que descrevam exatamente os males provocados pela combustão do cotonete, o especialista lista alguns já conhecidos e associados aos insumos.

"Você vai fumar o algodão e vai queimar, obviamente, o plástico. Então, nós não sabemos especificamente que substâncias virão dessa queima, mas sabemos que, entre elas, você vai inalar a fibra do algodão queimada, que pode causar uma doença pulmonar: a bissinose. Inalar o plástico queimado pode causar doenças agudas, como pneumonia, sangramento, escarro com sangue, e várias outras situações", detalha.

Recorrer à prática somente uma vez, para testar ou entrar na modinha, já é suficiente para prejudicar a saúde e até mesmo colocar a vida em risco, como esclarece o pneumologista.

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT "Fumar cotonete, nem que seja só um, pode lesar o pulmão e causar uma doença irreversível. A gente não sabe se a prática vai fazer a pessoa ter insuficiência respiratória, ser intubada ou até mesmo morrer. Na hora que você queima o cotonete, a gente não tem controle do que é que você está inalando. Esse é o grande perigo."

Existem alguns sintomas considerados sinais de alerta e podem sugir após o uso do cotonete como cigarro. O profissional listou eles:

Tosse persistente;

Falta de ar;

Escarro com sangue;

Rouquidão;

Falta de ar com lábios e ponta de dedos roxos.

Histórico de doenças respiratórias

Para indivíduos que já possuem transtornos como asma, bronquite, rinite, sinusite etc, a prática é ainda mais contraindicada, pois pode agravar a condição ou até mesmo desencadear uma crise, destaca o médico.

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT "Pessoas que já tem história de doença respiratória podem piorar suas doenças respiratórias, exacerbar, reaparecer em uma pessoa que já estava bem controlada", detalha.

Não dá prazer

Diferente do cigarro convencional, produzido a partir do fumo, fumar a haste flexível não provoca sensação de euforia.

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT "A queima do cotonete não vai liberar nenhuma substância que dê prazer, como, por exemplo, a nicotina dá. Na queima desses cotonetes nem isso você vai ter. É basicamente a inalação de uma fumaça tóxica. Você não vai ter nenhum tipo de recompensa prazerosa."

Haste de plástico ou de papel?

Foto: Shutterstock

No mercado é possível encontrar hastes flexíveis feitas de plástico ou de papel. No entanto, não há diferença entre elas quando são usadas como cigarro: quando queimadas, ambas produzem substâncias tóxicas capazes de provocar diversas doenças respiratória.

"Toda combustão, tudo que gera fumaça, é tóxico para o pulmão. Não existe fumaça benigna. Qualquer tipo de fumaça é maligna. É ruim", destaca o especialista.

Em alguns tutoriais nas redes sociais é possível observar a indicação do uso combinado do cotonete com outras substâncias, como sabão líquido e desodorante aerossol. No entanto, como alerta o especialista, a adição desses produtos aumenta ainda mais o nível de nocividade da prática.

"[Há] risco de inalação de outras substâncias tóxicas, alguns gases tóxicos, alguns metais pesados. Se embeber com álcool ou com sabão para demorar, fazer aquela chama, aquela brasa, ainda pode ter risco de queimaduras graves."

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT "Além disso, a queima tanto de sabão como do querosene ou do álcool vai provocar a inalação de substâncias mais tóxicas ainda, inclusive cancerígenas. No entanto, esse câncer vai demorar para aparecer. Então, essas lesões a longo prazo às vezes não são avaliadas pelos jovens."

Onde surgiu a trend do cigarro de cotonete?

A espécie de desafio de fumar cotonete viralizou não só no Brasil, mas em outros países. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos tutoriais de usuários ensinando como entrar na tendência.

Apesar de receber atenção da mídia neste ano, a trend não é nova, conforme afirma alguns internautas em publicações sobre o assunto. "Isso não é de hoje. Quem nunca fez isso?", questionou um usuário. "Eu e meus amigos tudo fazendo isso na pandemia", escreveu outro.

Uma adolescente brasileira, que acumula mais de 80 mil seguidores no TikTok, afirma que criou a moda ainda em 2020. Após o assunto repercutir na imprensa nacional, nesta semana, ela comentou o caso no perfil que mantém no aplicativo. ,

"Fui parar na televisão só porque falei como faz [para fumar]. Vou ensinar de novo. Primeiro, você tira uma ponta do cotonete. Tirou? Depois, ou você coloca fogo na outra parte ou coloca sabão líquido. Agora, assopra. Com o fogo é mais fácil, mas é mais legal com sabão, porque o fogo é prejudicial", disse na quarta-feira (9).

Já nesta sexta-feira (11), a jovem voltou a tratar do assunto e reforçou que o tutorial feito por ela ensina a apenas usar a haste para fazer uma espécie de fumaça de sabão, em alusão ao cigarro convencional.

Em 2017, fiz um vídeo de eu colocando sabão na ponta de um cotonete, soprando e saindo um monte de bolinha. Refiz esse vídeo em 2020, o que acabou criando uma trend. Muitas pessoas fazem isso na infância, mas a maioria das pessoas que me seguem fazem porque aprenderam comigo a fazer essa brincadeira. Mas isso durou só até 2020. E é algo totalmente inofensivo. É sabão na ponta de um cotonete, você sopra e sai um monte de espuma. É algo muito legal", disse.

