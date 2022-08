Menino de 10 anos morre devido ao 'desafio do desodorante'; entenda os riscos

Um menino de 10 anos faleceu na última quinta-feira (25), em Minas Gerais, por conta de uma parada respiratória após fazer o "desafio do desodorante", "brincadeira" disseminada nas redes sociais. João Vitor Santos Mapa aspirou quase metade do conteúdo de um frasco do produto e não resistiu mesmo com o acionamento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O incidente aconteceu no bairro Pirajá, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

A criança foi encontrada desacordada pela mãe, que percebeu a ausência dele após brincadeiras entre os irmãos em casa. O tal desafio é conhecido há anos nas redes e incentiva a inalação da substância rapidamente, o que pode ser mortal.

Encontrado inconsciente

O menino já estava inconsciente quando foi encontrado dentro de um dos guarda-roupas da casa. O móvel estava de portas fechadas, e João Vitor ainda tinha sinais vitais. Após a chegada do Samu e a constatação da morte, a Polícia Civil precisou ser chamada para conter a família e os vizinhos, que estavam nervosos.

Em entrevista ao jornal O Tempo, o pai do menino, Fabiano Teixeira Santos, disse que João Vitor via os vídeos mostrando o "desafio". "Ele gostava muito de internet e assistia os vídeos na televisão", contou à publicação.

Riscos do "desafio do desodorante"

Segundo especialistas, a substância inalada é levada aos pulmões pelas vias respiratórias. Como os órgãos são extremamente vascularizados, a corrente sanguínea logo se enche e faz com que ela chegue ao coração, causando uma forte arritmia cardíaca.

Em caso de emergências como essa, a criança deve ser levada imediatamente a um pronto-socorro, devido à gravidade da situação.

Nesse cenário, médicos apontam que não se deve provocar vômito, já que as substâncias tóxicas ou alcoólicas podem piorar a obstrução das vias aéreas.

