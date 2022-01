Citronela: veja para que serve e quais os benefícios

De origem asiática, a citronela é uma planta medicinal bastante conhecida por suas propriedades calmantes e por funcionar como um repelente natural contra mosquitos.

De nome científico Cymbopogun interianus Jowitt, a espécie pertence à família Graminea e é também conhecida por capim citronela.

Para entender mais características da planta, o Diário do Nordeste conversou com a professora doutora Mary Anne Medeiros Bandeira, coordenadora do Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Quais os benefícios da planta?

Segundo a professora, além de ser um excelente aromatizante, o capim citronela tem a propriedade de repelir insetos tanto para o meio ambiente como para uso pessoal.

"Tem também ação antimicrobiana local e acaricida, especialmente contra os microácaros da poeira do ar, responsáveis por processos alérgicos respiratórios, comuns em ambientes acarpetados, mal ventilados e com ar-condicionado", explica.

Legenda: Além de ser um excelente aromatizante, o capim citronela tem a propriedade de repelir insetos Foto: Shutterstock

Quais os tipos de citronela?

Conforme explica a professora, existem várias espécies denominadas popularmente de “capim” na família Gramineaeentre. Além do capim citronela, ela destaca o capim-santo (Cymbopogun citratus Stapf).

Como são da mesma família e gênero, uma maneira simples de diferenciar as duas espécies é pelo odor, já que ambas são ricas em óleos essenciais.

Segundo Mary Anne, enquanto o Capim Citronela possui citronelal, antisséptico, com cheiro de desinfetante, o capim-santo possui citral, substância medicinal que atua como calmante suave, com cheiro característico de limão. "Por isto o capim-santo também é denominado popularmente de capim-limão", comenta.

Legenda: A citronela é da mesma família e gênero do Capim Santo Foto: Shutterstock

Como usar?

Dentre as formas de uso da citronela, a especialista cita o idealizador do Programa de Farmácias Vivas da UFC - o professor Francisco José de Abreu Matos, para explicar que a espécie pode ser usada na forma de fumigações.

O processo, segundo diz, pode ser feito queimando folhas secas à sombra "ou topicamente, na forma de tintura a 20% feita com álcool diluído ao meio".

Ela acrescenta, no entanto, que os melhores resultados são obtidos com o uso do óleo essencial em vaporizadores especiais.

Legenda: A citronela pode ser usada na forma de fumigações Foto: Shutterstock

Dá para fazer chá de citronela?

Conforme Mary Anne, pode ser feito chá de citronela desde que para uso externo. A forma mais simples, destaca ela, é obter a infusão na proporção de 200 gramas das folhas para 1 litro de água.

"Pode-se colocar o chá em borrifador, passar no corpo ou borrifar no ambiente como repelente para espantar mosquito", ressalta.

Onde comprar?

Em Fortaleza, mudas de citronela com certificação botânica podem ser fornecidas pelo Horto de Plantas Medicinais Prof. Francisco José de Abreu Matos, da UFC. A instituição fica no Campus do Pici, no bloco 941.

Já o óleo essencial pode ser adquirido em lojas de produtos naturais, bem como os repelentes já preparados com forma e fórmula adequadas.

*A professora doutora Mary Anne Medeiros Bandeira é farmacêutica, coordenadora do Horto de Plantas Medicinais e do Programa Farmácias Vivas Prof. Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará (UFC).