Um dos homens mais procurados do Ceará morre em confronto com a Polícia em Caucaia

Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará, Igor Bezerra da Silva, o 'Barruada', de 21 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última sexta-feira (25).

Segundo o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Hideraldo Bellini, policiais da Força Tática realizavam diligências pela localidade de Retomada da Jandaiguaba, quando se depararam com cinco suspeitos, e houve troca de tiros.

Um suspeito foi encontrado baleado em uma região de mata, na posse de uma pistola. Ele chegou a ser levado pelos PMs ao Hospital Municipal da Caucaia, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação policial, também foram apreendidos 4 carregadores de armas de fogo e 109 munições, de calibres diversos.

Legenda: R$ 5 mil eram oferecidos como recompensa, pela SSPDS, por informações que levassem à localização ou prisão de 'Barruada' Foto: Reprodução

Homem estava na lista dos mais procurados do Estado

O homem morto no confronto policial foi identificado como Igor Bezerra da Silva, que figurava na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

R$ 5 mil eram oferecidos como recompensa, pela SSPDS, por informações que levassem à localização ou prisão de 'Barruada'. Conforme a Pasta, ele era integrante de uma organização criminosa com atuação em Caucaia, com antecedentes criminais também por homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com o tenente-coronel Bellini, 'Barruada' tinha assumido a chefia máxima de uma facção local, nascida em Caucaia, após a prisão de Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago'.