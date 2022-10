Tribunal do Crime: o que aconteceu com acusado de matar jovens porque elas moravam em 'bairro rival'

O jovem acusado de assassinar duas adolescentes em Fortaleza agora é réu na Justiça do Ceará. O magistrado da 5ª Vara do Júri aceitou denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) e determinou a citação de Matheus Bezerra da Costa, 19, para responder à acusação.

Matheus é apontado como responsável pelas mortes das adolescentes de 14 e 16 anos, em uma ação que pode ser considerada como 'Tribunal do Crime', quando integrantes de uma facção criminosa decidem quem vive e quem morre. A decisão em matar as vítimas veio quando a facção descobriu que elas moravam em um bairro dominado por um grupo armado rival.

A Polícia chegou até Matheus a partir de um número de telefone. Ele foi preso em flagrante, mas não agiu sozinho. Outros suspeitos de participarem do duplo homicídio na madrugada de 18 de setembro de 2022 seguem sendo procurados pelas autoridades.

QUEBRA DE SIGILO

O juiz autorizou a quebra de sigilo de dados e registros telefônicos do celular que pertence ao réu. Para a Justiça, é necessário que peritos criminais tenham acesso ao conteúdo armazenado no aparelho apreendido e que isso possa ajudar a chegar ao paradeiro dos demais envolvidos no crime.

A investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se iniciou após o achado de cadáver das jovens em um loteamento no bairro Mondubim, na Capital.

Um amigo de uma das vítimas tentou entrar em contato com ela na noite do dia 17 de setembro de 2022 e fez uma chamada de vídeo. Para a sua surpresa, um homem apareceu na imagem e pediu para ele enviar um vídeo que provasse que as adolescentes moravam em uma região pertencente a uma facção cearense, para liberá-las.

O adolescente atendeu o pedido do criminoso e enviou um vídeo para um número de celular.

Entretanto, ele foi enganado. Os criminosos pertenciam a uma facção carioca - rival do grupo cearense - e, ao receberem a informação, decidiram matá-las, aos tiros.

O número cedido pelos assassinos, para enviar o vídeo, pertencia a Matheus da Costa. Os investigadores se deslocaram para a sua residência, no bairro Itaperi, e o prenderam em flagrante. Com ele, foram apreendidas pequenas quantidades de maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre 38, que teria sido utilizado no duplo homicídio.

Em depoimento à Polícia Civil, Matheus confessou ter participado do crime e detalhou que ele e amigos estranharam a presença das meninas na região e, por isso, decidiram abordá-las. As jovens foram levadas a um matagal, para serem sentenciadas e mortas com disparos de armas de fogo no rosto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR