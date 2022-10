Idoso atropela criança na faixa de pedestre e foge sem prestar socorro em Fortaleza; veja vídeo

Uma criança de 5 anos foi atropelada, na manhã dessa quarta-feira (5), enquanto atravessava na faixa de pedestres em frente a uma escola no bairro Curió, em Fortaleza. Na ocasião, um idoso, de 67 anos, suspeito pelo crime, não prestou socorro à vítima e foi preso em flagrante.

Câmeras de segurança próximas ao local flagraram o momento do incidente. Nas imagens, é possível observar quando o veículo colide com o pedestre e segue por alguns metros. Em seguida, a vítima é socorrida por pessoas que estavam na região.

Na ocasião, a gravação ainda registrou o momento em que o idoso desembarca do carro, mas não presta socorro ao ferido e retorna para o interior do automóvel, empreendendo fuga.

Após o atropelamento, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde, conforme a Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda segundo informação da corporação, o suspeito foi preso em flagrante logo depois, no bairro Paupina. Ele foi autuado por tentativa de homicídio culposo qualificado no trânsito, ao atropelar a vítima em uma faixa de pedestre e não prestar socorro.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

