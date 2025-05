Três pessoas com 100 cápsulas de cocaína no estômago são presas no Aeroporto de Fortaleza pela PF

Dois homens e uma mulher foram presos no Aeroporto de Fortaleza pela Polícia Federal, na operação "Falcão Peregrino" — em combate ao tráfico internacional de drogas. As capturas foram realizadas em ações entre os dias 19 e 23 de maio. Os detidos tentavam embarcar com destino para Paris, na França. Eles transportavam 100 cápsulas de cocaína no estômago.

Os três foram autuados por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça Federal.

Legenda: Cápsulas de cocaína vistas em raio-x feita pela Polícia Federal Foto: Divulgação/Polícia Federal

A ação da Polícia Federal ocorreu em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC),

Investigações

Conforme a PF, as equipes atuaram de forma estratégica nas áreas externas do aeroporto, bancadas de check-in, controle migratório, setores de carga e bagagem, pátio das aeronaves e na análise de informações de passageiros nacionais e estrangeiros que utilizaram o terminal durante o período da operação.

A ação reforça o compromisso da Polícia Federal com o combate ao crime transnacional, com apoio da cooperação internacional, visando impedir que o Brasil seja rota para o tráfico de drogas e preservar a segurança do transporte aéreo.