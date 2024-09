Tiroteio deixa dois mortos e um homem ferido no Vila do Mar, em Fortaleza

Um tiroteio deixou dois mortos e um ferido na tarde deste domingo (8). Os três homens foram atingidos por disparos de arma de fogo em uma rua da Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará.

Uma das vítimas morreu no local, enquanto outra chegou a ser socorrida, mas morreu na unidade de saúde. O terceiro homem foi socorrido, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Nenhuma das vítimas foi identificada formalmente até a publicação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio.

Diligências estão em andamento para capturar o suspeito da ação criminosa e equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da PCCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do crime.

O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Denúncias

A SSPDS-CE informou que a população pode contribuir com as investigações por meio de canais de denúncia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, delegacia responsável pela investigação.