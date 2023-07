Terceiro suspeito de participação nas mortes de advogada e mãe é preso em Fortaleza

Um homem foi preso nesta terça-feira (11), em Fortaleza, suspeito de participação nas mortes da advogada Rafaela Vasconcelos e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, no município de Morrinhos, interior do Ceará. Esta é a terceira prisão relacionada ao crime.

O mandado de prisão foi cumprido pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI). Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Detalhes sobre o andamento dos trabalhos policiais foram revelados em coletiva de imprensa, na sede da CGD. Segundo Eduardo Melo, titular da DAI, os alvos desta terça são o suspeito de ser o mandante do crime e um dos executores.

"Para o mandante tivemos mandado de busca e apreensão, pois precisamos de mais elementos para auxiliar o Ministério Público na denúncia, e para o executor foi prisão e busca e apreensão", detalhou Melo, acrescentando que o mandado de busca para o executor foi cumprido em dois endereços na Capital.

Aparelhos celulares foram apreendidos e serão periciados para ajudar nas investigações. Com o resultado das ofensivas desta terça, novas medidas cautelares serão solicitadas, conforme o titular da DAI.

Apesar de a prisão ainda não ter sido decretada, a CGD não acredita em uma possível fuga do suspeito de ser o mandante do crime, segundo o delegado. "Não vemos muito essa possibilidade porque é uma pessoa com atuação muito forte aqui no Estado, então o risco é baixo", disse.

O processo tramita em segredo de Justiça e diante da investigação ainda em andamento, conforme o delegado, a motivação para o duplo homicídio não pode ser revelada. O que é possível afirmar, segundo Melo, é que somente Rafaela era o alvo da ação criminosa.

O crime aconteceu em 24 de março, quando mãe e filha estavam trafegando na rua em uma moto e foram surpreendidas por homens armados em outra motocicleta. Maria Socorro ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A advogada era casada com um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Policiais presos em março

Um dia após o crime, dois policiais militares foram presos em flagrante por suspeita de participação nos assassinados. Ambos já tinham antecedentes criminais.

O sargento Francisco Amaury da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira seguem presos e na condição de denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Os militares foram afastados das funções e a CGD ainda investiga o caso na seara administrativa. Conforme a Controladoria, os policiais tornaram-se réus na Justiça.

Ainda conforme Eduardo Melo, os PMS presos atuaram na logística do duplo homicídio.

