Tablets destinados a estudantes de São Gonçalo do Amarante são furtados da Prefeitura

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o furto de tablets da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no interior do Ceará. Os equipamentos, que estavam em um depósito da Secretaria de Educação, seriam destinados a alunos da rede municipal de ensino.

Em nota, a prefeitura diz ter tomado todas as medidas cabíveis logo após o crime, ocorrido no último dia 1º de janeiro, e afirma que a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos conduz as investigações sobre o caso.

"Lamentamos que esse ato criminoso, além de acarretar dano aos cofres públicos, tenha acontecido no primeiro dia do ano e comprometa um bem tão importante para o município", diz a nota.

No total, o município adquiriu 14 mil tablets destinados à educação, mas o total furtado ainda não foi divulgado. A pasta informa que foi verificado inicialmente a violação em dois paletes dos quase trinta entregues pelo fabricante e que a polícia está fazendo esse levantamento.

Legenda: O total furtado ainda não foi divulgado Foto: Divulgação Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Apesar do furto, a prefeitura garante que a logística de entrega dos equipamentos não foi comprometida e que todos os alunos receberão os equipamentos para o início do novo ano letivo.

A reportagem entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento para mais detalhes sobre o caso.

